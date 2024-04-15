تباطؤ مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكي إلى 0.7% مقابل توقعات عند 0.4%

ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن ارتفاع التضخم في مارس لم يردع المستهلكين، الذين واصلوا التسوق بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، ولكنه دون مستويات الشهر السابق.

إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% خلال الشهر، أي بوتيرة أسرع بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4%، ولكنها تباطأت من مستويات الشهر السابق التي كانت تشير إلى 0.9%.

هذا وارتفعت مبيعات التجزئة مع تحييد الغاز والسيارات خلال مارس بـ 1%، مقابل توقعات بارتفاع بـ 0.3% فقط من مستويات 0.5%.



التضخم في أميركا



تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5% في مارس 2024 من 3.2% في فبراير، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4%.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو نفس مستوى شهر فبراير ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.

وساهم مؤشر المسكن والبنزين بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر لجميع البنود وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد التقرير بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.

وكانت توقعات تباطؤ التكاليف المرتبطة بالمسكن خلال العام أساسية في أطروحة الاحتياطي الفيدرالي القائلة بأن التضخم سوف يهدأ بدرجة كافية للسماح بتخفيض أسعار الفائدة.