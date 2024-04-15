4 فنانين ظهروا في برومو رامز جاب من الآخر ولم تذع حلقاتهم

ظهر العديد من الفنانين في البرومو الرسمي لبرنامج “رامز جاب من الآخر” وانتظر الجمهور عرض حلقاتهم طوال شهر رمضان، لكن لم يتم عرض تلك الحلقات.

حلقات لم يتم عرضها في رامز جاب من الآخر

من بين الفنانين الذين ظهروا ولم يتم عرض حلقاتهم، المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الشرنوبي، والفنانة شيرين رضا والفنانة بدرية طلبة.

لم يتم الكشف عن سبب إلغاء الحلقتين، وما إذا كان برغبة الأشخاص الأربعة الذين ظهروا في البرومو.

رامز جلال وعيد الفطر

كان الفنان رامز جلال، قد هنأ جمهوره ومحبيه عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

ونشر "رامز" صورة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "إلى كل شعوب الوطن العربي العزيز، عيد مبارك وكحك لذيذ".

واستضاف رامز جلال في البرنامج عددا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي. إذ تقوم فكرة البرنامج على استضافة اثنين من المشاهير بينهما خلاف أو منافسة.

عدم استكمال الفقرات

وفي إحدى الحلقات المثيرة للجدل، اضطر رامز جلال لعدم استكمال فقرات برنامجه "رامز جاب من الاخر" بعد اشتباك مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع طليقته ريم طارق.

ورفضا استكمال البرنامج، رغم محاولات رامز جلال للصلح بينهما أكثر من مرة، وطلبت ريم عدم استكمال البرنامج في وجود طليقها حسن شاكوس.

كما رفض شاكوش استكمال المقلب ليعلن بعدها رامز إيقاف الحلقة وعدم استكمالها، وشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي.

واستضاف في حلقات سابقة العديد من المشاهير مثل: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.