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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختلال عجلة القيادة.. إصابة 4 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة في الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة ميكروباص في الجيزة، بترعة على طريق البراجيل.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط سيارة ميكروباص في ترعة على طريق البراجيل.

 

ودفعت الأجهزة الأمنية في الجيزة بوحدات الإنقاذ مصحوبة بأوناش المحافظة، إلى موقع الحادث وتم انتشال السيارة من الترعة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وبالفحص تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء تواجد السيارة الميكروباص على طريق البراجيل باتجاه أوسيم اختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما نتج عنه سقوطها وإصابة 4 أشخاص.

 

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الجيزة ميكروباص البراجيل طريق البراجيل مديرية امن الجيزة

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