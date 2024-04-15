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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. المتهم بحرق محل سباكة الأزبكية مهتز نفسيا

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية في القاهرة، تفاصيل وتطورات اندلاع حريق في محل أدوات صحية بمنطقة الأزبكية.

 

التفاصيل الكاملة لحريق محل الأزبكية

حيث تبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القاهرة أن المتهم بإضرام النيران في المحل مهتز نفسيا، وكان يعمل لدى مالك المحل في مزرعة بمحافظة القليوبية ثم تعرض لحادث جعله يترك العمل.

وشرحت تحقيقات النيابة في حريق محل الأزبكية أن المتهم توجه إلى مالك المحل قبل الحادث وطلب منه مبلغ مالي على سبيل الإعانة وقام مالك المحل بإعطائه 100 جنيه فقام برفضها ثم تركه وغادر، وعاد بعد ذلك وقام بإضرام النيران في المحل.

واستمعت نيابة الأزبكية في القاهرة لأقوال مالك محل أدوات صحية، بعد اندلاع حريق في المحل الخاص به وتفحم لافتة المحل وبعض المحتويات.

وقال مالك محل الأدوات الصحية بمنطقة الأزبكية، خلال تحقيقات النيابة إن المتهم بإضرام النيران كان يعمل لديه في مزرعة بمحافظة القليوبية وتعرض لحادث سير جعله فقد عمله.

وتابع مالك محل الأدوات الصحية، أمام نيابة الأزبكية خلال التحقيقات أن المتهم حضر إلى محل الأدوات الصحية ملكه قبل الواقعة بساعات وطلب منه إعانة فقام بإعطائه مبلغ 100 جنيه.

وأضاف مالك المحل خلال التحقيقات، أن المتهم قام بإعادة المبلغ له اعتراضا على قيمته ثم تركه وغادر، وبعد ساعات اندلع الحريق في المحل الذي أسفر عن تفحم اللافتة وبعض المحتويات.

وانتدبت النيابة في القاهرة لجنة من الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق محل الأزبكية، وأمرت بفحص آلات المراقبة بمحيط الواقعة واستمعت لأقوال مالك المحل حول الواقعة للوقوف على الملابسات.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية وجود شبهة جنائية في الحادث كما تبين من معاينة كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة عامل كان يعمل في المحل وقام مالك المحل بطرده قبل فترة.

وتبين من معاينة كاميرات المراقبة أن العامل قام بإضرام النيران في لافتة المحل وبعض المحتويات وتم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية في القاهرة قبل امتداده إلى باقي المحتويات بدون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من صاحب محل أدوات صحية في الأزبكية باندلاع حريق في محله وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

الازبكية القاهرة النيابة العامة كاميرات المراقبة صاحب محل

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