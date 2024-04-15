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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المنطقة ستدفع فاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة..وتحذيرات مصر جاءت في وقتها

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن المنطقة تمر بفترة مخاض حقيقية، وقد وصلت لحافة الهاوية وفق ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، وعلى الجميع وقف العنف والالتزام بالتهدئة.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، أثبت صحة تحذيرات مصر، مشيرًا إلى أنه حال استمرار العدوان على غزة فقد تدفع المنطقة بالكامل تكاليف هذا الصراع وفاتورته اتساع الحرب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن لوقف إطلاق النار على غزة، فمن المتوقع أن يتوسع الصراع فى المنطقة أكثر من ذلك، وما يحدث كان أمرا متوقعا وفق ما حذرت منه مصر، في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين.

وشدد نائب القليوبية، على أن المجتمع الدولي يتحمل مسئوليته في ذلك التصعيد، مطالبا مجلس الأمن بفرض التهدئة على الجانبين، والعودة لساحة التسوية السياسية مرة ثانية.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل، وأمنها خط أحمر لا يمكن المساس به، مضيفا: الأحداث الاخيرة أكدت أن رؤية القيادة السياسية كانت ولا تزال في محلها، فالعنف سيجر للعنف وما يحدث في غزة منذ أكثر من 6 أشهر ستكون تداعياته خطيرة ما لم يتوقف.

النواب مجلس النواب الهجوم الإيراني غزة مجلس الأمن

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