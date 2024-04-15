رئيس الوزراء العراقي يصل إلى البنتاجون

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين 15 أبريل إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة.

وبحسب ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء العراقي، فقد كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في استقبال "السوداني" لدى وصوله إلى مقر "البنتاجون" في العاصمة الأمريكية واشنطن.

والتقى "السوداني" في وقت سابق من اليوم الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وتناول الجانبين التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، خاصة التصعيد الجاري حاليا بين طهران وتل أبيب، والذي بلغ ذروته أمس الأول السبت بهجوم إيراني ضد إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال مكتب السوداني، عن لقاء السوداني وبايدن "وجودنا هنا في واشنطن يحمل الهم العراقي، والرغبة بالنهوض بواقع بلادنا وتوفير العيش الكريم والخدمات والازدهار لشعبٍ عريقٍ وبلدٍ عظيم مثل العراق".

وأضاف أنه ناقش خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، الانتقال من العلاقة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية، بطريقة سلسة وممنهجة ومدروسة، إلى علاقة قائمة على أسس الاقتصاد والمجالات الثقافية والسياسية وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين انطلقت اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا HCC بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي، وترأس وفد العراق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية السيد أنتوني بلينكن.