القلق مسيطر عليك.. اعرف ازاى تتخلص منه

تكن اضطرابات القلق مؤلمة ومنهكة وقد تساهم في فقدان فرص التعليم والعمل وصعوبات في العلاقات الأسرية والاجتماعية.

ووفقا لما جاء في موقع betterhealth يمكن التعافي من خلال العلاج المناسب مثل العلاج بالتعرض وتدريب الانتباه ومجموعة من تقنيات إدارة القلق التي يمكن أن تساعدك في إدارة الأعراض.

يمكنك تعلم الاستراتيجيات التالية بنفسك (باستخدام الكتب أو أخذ دورات، على سبيل المثال) أو يمكنك استشارة أحد المتخصصين المدربين.

إدارة القلق

تتضمن بعض خيارات الإدارة لاضطرابات القلق ما يلي:

التعلم عن القلق

تركيز كامل للذهن

تقنيات الاسترخاء

تقنيات التنفس الصحيحة

العلاج بالمعرفة

العلاج السلوكي

تقديم المشورة

التعديلات الغذائية

يمارس

تعلم أن تكون حازما

بناء احترام الذات

حل المشكلات المنظمة

دواء

مجموعات الدعم

التعلم عن القلق