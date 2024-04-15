عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

القلق مسيطر عليك.. اعرف ازاى تتخلص منه

صدى البلد

تكن اضطرابات القلق مؤلمة ومنهكة وقد تساهم في فقدان فرص التعليم والعمل وصعوبات في العلاقات الأسرية والاجتماعية.

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

تحذير .. هؤلاء الممنوعين من تناول الترمس

ووفقا لما جاء في موقع betterhealth يمكن التعافي من خلال العلاج المناسب مثل العلاج بالتعرض وتدريب الانتباه ومجموعة من تقنيات إدارة القلق التي يمكن أن تساعدك في إدارة الأعراض. 

يمكنك تعلم الاستراتيجيات التالية بنفسك (باستخدام الكتب أو أخذ دورات، على سبيل المثال) أو يمكنك استشارة أحد المتخصصين المدربين.

إدارة القلق
تتضمن بعض خيارات الإدارة لاضطرابات القلق ما يلي:

التعلم عن القلق
تركيز كامل للذهن
تقنيات الاسترخاء
تقنيات التنفس الصحيحة
العلاج بالمعرفة
العلاج السلوكي
تقديم المشورة
التعديلات الغذائية
يمارس
تعلم أن تكون حازما
بناء احترام الذات
حل المشكلات المنظمة
دواء
مجموعات الدعم
التعلم عن القلق

القلق اضطرابات القلق تقنيات التنفس العلاقات مجموعات الدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

أخطاء ساذجة.. كولر يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام الزمالك 2-1 بالدوري

موضوعات متعلقة

تحذير.. طبيب يكشف أضرارا خطيرة لأدوية شهيرة تستخدم بكثرة في مصر

احترس.. ارتفاع الدهون الثلاثية والكالسيوم مؤشر للإصابة بهذا المرض

أمينة شلباية تحذر من تصرف شائع بين النساء يضر أصحاب المحلات

انتبه .. أعراض شائعة تكشف الإصابة بـ التهاب البنكرياس

طريقة عمل المكرونة بالعدس والصلصة الحمراء

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

كسلان وفاقد الشغف؟! .. 10 طرق لزيادة الإرادة القوية

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

ترشيحاتنا

إبراهيم نور الدين: الحكم هو أهم ما في المنظومة.. ولم أحسم قرار الاعتزال

أول تعليق من إبراهيم نور الدين حكم لقاء القمة على اعتزاله والهجوم عليه

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

حسام المندوه: مش مبسوط من التحكيم ووثقنا في جوميز منذ البداية

خلصت الحكاية.. شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

تويوتا تطرح فورتشنر موديل 2025 للمرة الأولى .. اعرف سعرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من برومو فيلم السرب

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ