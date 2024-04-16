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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من ماس لـ شبهة جنائية.. لغز حريق محل سباكة الأزبكية|القصة الكاملة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

شهد حريق الأزبكية كواليس وتطورات والمتهم فيه عامل مفصول من العمل لدى صاحب المحل، حيث بدأت الواقعة بماس كهربائي وتبين مع التحقيقات والمعاينة وجود شبهة جنائية في الحادث.

مالك محل أدوات صحية في الأزبكية أبلغ الأجهزة الأمنية بالحادث على أنه ماس كهربائي إلا أن التحقيقات والمعاينة وكاميرات المراقبة أثبتت أن الحادث بفعل فاعل وتبين قيام عامل مفصول عن العمل لدى صاحب المحل بإضرام النيران فيه.

التفاصيل الكاملة لحريق محل الأزبكية

حيث تبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القاهرة أن المتهم بإضرام النيران في المحل مهتز نفسيا، وكان يعمل لدى مالك المحل في مزرعة بمحافظة القليوبية ثم تعرض لحادث جعله يترك العمل.

وشرحت تحقيقات النيابة في حريق محل الأزبكية أن المتهم توجه إلى مالك المحل قبل الحادث وطلب منه مبلغ مالي على سبيل الإعانة وقام مالك المحل بإعطائه 100 جنيه فقام برفضها ثم تركه وغادر، وعاد بعد ذلك وقام بإضرام النيران في المحل.

واستمعت نيابة الأزبكية في القاهرة لأقوال مالك محل أدوات صحية، بعد اندلاع حريق في المحل الخاص به وتفحم لافتة المحل وبعض المحتويات.

وقال مالك محل الأدوات الصحية بمنطقة الأزبكية، خلال تحقيقات النيابة إن المتهم بإضرام النيران كان يعمل لديه في مزرعة بمحافظة القليوبية وتعرض لحادث سير جعله فقد عمله.

وتابع مالك محل الأدوات الصحية، أمام نيابة الأزبكية خلال التحقيقات أن المتهم حضر إلى محل الأدوات الصحية ملكه قبل الواقعة بساعات وطلب منه إعانة فقام بإعطائه مبلغ 100 جنيه.

وأضاف مالك المحل خلال التحقيقات، أن المتهم قام بإعادة المبلغ له اعتراضا على قيمته ثم تركه وغادر، وبعد ساعات اندلع الحريق في المحل الذي أسفر عن تفحم اللافتة وبعض المحتويات.

وانتدبت النيابة في القاهرة لجنة من الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق محل الأزبكية، وأمرت بفحص آلات المراقبة بمحيط الواقعة واستمعت لأقوال مالك المحل حول الواقعة للوقوف على الملابسات.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية وجود شبهة جنائية في الحادث كما تبين من معاينة كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة عامل كان يعمل في المحل وقام مالك المحل بطرده قبل فترة.

وتبين من معاينة كاميرات المراقبة أن العامل قام بإضرام النيران في لافتة المحل وبعض المحتويات وتم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية في القاهرة قبل امتداده إلى باقي المحتويات بدون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من صاحب محل أدوات صحية في الأزبكية باندلاع حريق في محله وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

الازبكية حريق محل حريق ماس كهربائي كاميرات المراقبة

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