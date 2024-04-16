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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من إبراهيم نور الدين حكم لقاء القمة على اعتزاله والهجوم عليه

صدى البلد

أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين الذي أدار لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، أن لديه حالة استياء من الهجوم عليه كونه الحكم الدولي الأول في مصر، مشيرًا إلى أنه قادر على إدارة المباريات الكبرى، ولو كان يسعى لإدارة لقاء كبير سيكون في نهائي بطولة كبيرة، وليس مباراة عادية في الدوري.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لو كنت اختار لنفسي مباراة كبيرة، يكون نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في السعودية، أو نهائي السوبر في الامارات، لكن اليوم كان مجرد مواجهة بـ3 نقاط، ووجدت البعض أخذ تصريحاتي بشكل آخر".

وأضاف: "كان هناك حالة توتر شديدة لدى المنظومة الرياضية قبل لقاء القمة إلا أنا، وكان البعض حزين على إدارة التحكيم المصري لمواجهة الأهلي والزمالك، كان المفترض أن يقوم الجميع بدعم الحكم الوطني في إدارة لقاء القمة".

وزاد: "هل يرضيكم أن يدعم الخبير البرتغالي بيريرا تعيين حكم مصري، بينما خبراء التحكيم كانوا يشاهدون الهجوم على وجود طاقم مصري، كنت أتمنى أن أكون معتزل لأخرج وأدافع عن التحكيم المصري، وأصبح هناك تقنية فيديو تساعد الحكام، وأصبح هناك 7 حكام في اللقاء، وهو حق مكتسب للحكام الوطنيين".

وأردف: "لدينا حكام مصريين مميزين، وكان الديربي المصري هو الوحيد في إفريقيا الذي سيتم إدارته بواسطة حكام أجانب، ونحن نتحمل عبئ تحكيم مواجهات الدوري المصري كاملة، فماذا يفرق تلك المواجهات عن لقاء الأهلي والزمالك التي تكون بـ3 نقاط".

واستطرد: "التحكيم المصري كان متألق في قارة إفريقيا من 2013، بعدما ابتعد منتخب مصر عن المشاركة في البطولات الكبرى، وكان جهاد جريشة وتحسين ابو السادات وغيرهم يقومون بتشريف الكرة المصرية، واتمنى من الجميع مساندة الحكم المصري في كل المحافل الدولية".

وأتم: "كان من الممكن أن اعتزل بين شوطي لقاء القمة، لكن بعدما تردد عن اسناد اللقاء لتكريمي، فسوف أقوم بالاستمرار على الأقل لنهاية الموسم الجاري، وأشكر اتحاد الكرة وناديي الأهلي والزمالك على موافقتهم على تواجد حكام مصريين، واتمنى الاستمرارية مستقبلا على وجود طاقم محلي لإدارة لقاءات القمة".

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