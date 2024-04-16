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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزعيم العراقي يدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط خلال زيارته لواشنطن

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط خلال محادثات في واشنطن مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل بعد الضربات التي شنتها طهران مطلع الأسبوع.

وقال السوداني في البيت الأبيض في بداية اجتماعه مع الرئيس جو بايدن: 'إننا نشجع كل الجهود الرامية إلى وقف توسع منطقة الصراع، وخاصة التطور الأخير'.

وتأتي الاجتماعات في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ردها على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيراني، بينما تحث الولايات المتحدة وأوروبا على ضبط النفس.

والعراق حليف نادر لكل من واشنطن وطهران. وكان المجال الجوي العراقي طريقا رئيسيا للهجوم الإيراني غير المسبوق بطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية على إسرائيل، ويقول المسؤولون العراقيون إن إيران أبلغتهم، وكذلك دول أخرى في المنطقة، قبل الهجوم.

ويرأس السوداني وفداً التقى مسؤولين في جميع أنحاء واشنطن يوم الاثنين، بما في ذلك بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن.

وقال السوداني من خلال مترجم بينما كان يجلس بجوار بايدن في المكتب البيضاوي: 'بروح الشراكة، قد تكون وجهات نظرنا متباينة بشأن ما يحدث في المنطقة'.

وقال بايدن إن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل وبإنهاء القتال في غزة 'لكننا نتفق بالتأكيد على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمسؤولية عن الحماية وقانون الحرب، ونرفض أي قمع ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، ونشجع الالتزام باحترام الأعراف الدولية والدبلوماسية'. المهمات.'
 

رئيس الوزراء العراقي السوداني الشرق الاوسط إيران وإسرائيل

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