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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تراب والجو نار.. تحذير عاجل للأرصاد وهذه نصائح الخروج من المنزل

العواصف الترابية
العواصف الترابية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار العواصف الترابية والرملية يوم الأربعاء كما أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا فى هذا اليوم وستصل لـ 35 درجة.

ونعرض في هذا التقرير كيفية الوقاية من أضرار العواصف الترابية والرملية وفقا لما جاء فى موقع “ ecology".

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 خطوات سهلة تساعد فى حماية نفسك أثناء العواصف الترابية من خلال الخطوات التالية:

البقاء بالداخل قدر الإمكان.
غلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية.
تغطية أنفك وفمك.
لبس قناع مصمم لمنع جزيئات الغبار مثل قناع P2 أو P3 .
مراقبة التغيرات المفاجئة في الرؤية أثناء القيادة.
تجنب القيادة في ظروف الرياح عندما يكون من المحتمل أن تتطاير الرياح.
سحب وتشغيل المصابيح الأمامية كإجراء وقائي.
 

ابق في منزلك أثناء العاصفة الترابية مع إغلاق النوافذ والأبواب.

إذا كان هناك مكيف هواء في المنزل ، فقم بتشغيل وضع إعادة التدوير.

تجنب ممارسة التمارين القوية أثناء العاصفة الترابية خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو أمراض القلب أو حالة تتعلق بالتنفس.
تجنب  الخروج من المنزل قدر الإمكان وإذا اضطررت إلى الخروج حاول أن تقلل المدة قدر الإمكان.

العواصف الترابية
العواصف الترابية


غطى أنفك وفمك بقناع أو قطعة قماش مبللة أثناء العاصفة الترابية لتقليل التعرض لجزيئات الغبار.


تجنب التمارين العنيفة خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو حالة مرتبطة بالتنفس.
ابق في الداخل أثناء العاصفة الترابية  مع إغلاق النوافذ والأبواب.
ابق في أماكن مكيفة الهواء، إن أمكن.

قد تتسبب جزيئات الغبار الصغيرة بما يكفي لاستنشاقها في:

-حمى القش

-نوبات الربو.

-تهيج العينين.

- السعال.

-العطس.

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