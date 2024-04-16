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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك الأردن يحذر من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة

ملك الاردن
ملك الاردن

تلقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اتصالاً هاتفيًا من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تناول التصعيد الأخير في المنطقة.


وحذر الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة تهدد الأمن والسلم الدوليين.


وأكد العاهل الأردني، طبقًا لبيان الديوان الملكي، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بكل الطرق المتاحة.


ونبه إلى خطورة أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.


وجدد الملك عبدالله، التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيدًا بموقف إيطاليا الداعم لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

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