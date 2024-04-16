أطعمة توقف عن تناولها فورا .. تسبب الحموضة

للوقاية من الحموضة وتقليل احتمالية حدوث الارتجاع المعدي المريئي، يُنصح تجنب الأطعمة والمشروبات التالية، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الأطعمة الحارة والتوابل: مثل الفلفل الحار، والفلفل الأحمر، والثوم، والبصل، والكركم، والكزبرة. هذه الأطعمة قد تزيد من حرارة المعدة وتسبب حموضة مرتفعة.

الأطعمة الحمضية: مثل الحمضيات (البرتقال، الليمون، الليمون الحامض)، والتوت، والأناناس، والطماطم. هذه الأطعمة تحتوي على حمض الستريك الذي يزيد من حموضة المعدة.

الأطعمة الدهنية والمقلية: مثل الأطعمة الدهنية، والوجبات السريعة، والأطعمة المقلية في الزيت. تتسبب هذه الأطعمة في بطء عملية الهضم وتعمل على زيادة احتمالية حدوث الارتجاع المعدي.

المشروبات الكحولية والكافيينية: مثل البيرة، والنبيذ، والمشروبات الغازية، والقهوة، والشاي. تسبب هذه المشروبات ارتخاء عاصرة المعدة المريئية وتسهم في زيادة احتمالية الارتجاع.

الشوكولاتة والمنتجات العالية بالدهون: تحتوي الشوكولاتة ومنتجات الحلوى الدهنية على زيوت ودهون تزيد من حمضية المعدة وتعمل على استرخاء عاصرة المعدة المريئية.

الأطعمة النشوية العالية: مثل الخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز الأبيض. تؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة إنتاج الأحماض في المعدة.

الأطعمة الدهنية العالية باللحوم: مثل اللحوم المقددة، واللحوم الحمراء الدهنية، والأجبان العالية بالدهون. تحتاج هذه الأطعمة وقتًا أطول للهضم وتزيد من احتمالية الارتجاع المعدي.

يهم التأكيد على أن التحمل الفردي يختلف، وبعض الأطعمة قد تؤثر على بعض الأشخاص أكثر من غيرهم، يُنصح بالتجربة الشخصية لتحديد الأطعمة التي تسبب حموضة لك كشخص، والابتعاد عنها في حال كانت تسبب لك مشاكل.