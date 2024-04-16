عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صدى البلد

يهتم العديد من المواطنين خاصة ربات البيوت بمعرفة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق؛ حيث شهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الدواجن والبيض ، مع قلة الإقبال علي شرائه .

أسعار الدواجن اليوم 

 حيث انخفضت الدواجن البيضاء حوللى 8 جنيها ، حيث سجلت في المزرعة سعر  81 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة  89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 87 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو  لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها . 

 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 85 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر  83 جنيهًا .

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة .

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.

أسعار البيض 

 •  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  155 ل 160 جنيهًا .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.
 

ومن جانبه ، أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، ان اليوم تم عقد اجتماع لتخفيض سعر الدواجن لـ ٨٥ جنيها للكيلو و ١٤٠ جنيها سعر كرتونة البيض وسوف يتم وضع آليات لذلك.

 وأضاف السيد خلال تصريحات تليفزيونية أن سعر كيلو الفراخ وصل لاقل من ٨٥ جنيها للكيلو ويختلف من مكان إلى آخر، ووصل سعر الفراخ اخر رمضان الى ٩٣ جنيها وقل الطلب عليها بشكل كبير وبناء عليه بدأ الانخفاض في الأسعار.
 

سعر كرتونة البيض 

 وأردف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن سعر كرتونة البيض وصل إلى ١٥٠ و ١٥٥ جنيها في المزرعة، كاشفا عن وجود مشاكل في البيض بسبب اختفاء قطاع الأمهات ولا يزال سعر الكتكوت من ٢٠ الى ٣١ جنيها وزاد سعر الكتكوت لأن المستحوذ على ٨٠% من كبار الأمهات من الفراخ هم كبار المنتجين وهم من لديهم الإمكانيات.

أسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن والبيض اليوم أسعار الدواجن الأمهات أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء البيض اليوم الدواجن اليوم سعر كرتونة البيض سعر الفراخ سعار الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

إسرائيل تبعث رسالة إلى الدول العربية بشأن ردها على الهجوم الإيراني

ترشيحاتنا

5 جنيهات في العلبة.. القائمة الكاملة لـ أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

قراصنة يخترقون مواقع إسرائيلية حساسة تخص مفاعل ديمونا

بعد قليل.. المتهمون في مصلحة الجمارك أمام الجنايات لسماع الشهود

رسمياً .. رفع مصروفات المدارس المصرية اليابانية إلى 17200 جنيه

الفرق بين إنجازات السد العالي وأكاذيب سد النهضة .. خبير يوضح

هجوم الذباب.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تصاحب رياح الخماسين غدا | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها متغير .. حلا شيحة بملابس تثير الجدل على السوشيال ميديا

وصلة تعنيف من كولر| قرار الخطيب بتجميد مستحقات لاعبي الأهلي . تفاصيل

فرق شاسع .. عارضة أزياء ترتدي فستان نادين نجيم

انخفض بنسبة 25%| موعد تراجع سعر رغيف الخبز السياحي.. هيبقى بكام؟

فيديو

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ