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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 8 محاضر ضد عدد من البدالين التموينيين في بني سويف

صدى البلد

شنت مديرية التموين ببني سويف، حملة مكبرة لمراقبة تجار التموين “البدالين”، أثناء عمليات تسليم المقررات التموينية للمواطنين وأسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر ضدهم، وذلك بناء على تكليفات الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف الحملات من أجل تحقيق عنصر الانضباط.

وقال المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين ببنى سويف، إنه تم تحرير محضرين ضد بدالين تموينيين لعدم إعلانهم عن الأسعار و3 محاضر جنحة لتجار تموينيين وذلك للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية كما تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينبين لعدم حصولهم على شهادة صحية سارية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية.

 

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وأشار إلى أن هناك تنسيقا ومتابعة بين التموين وإدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بهدف طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بالجودة العالية وبأسعار مخفضة وتشديد الرقابة والمرور على البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية وانتظام صرفها للمواطنين بالأسعار المقررة لافتا إلى أنه يتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد انتظام عملهم وصرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار والمقررات المعتمدة من قبل التموين.

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