عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

امتى هنغير الساعة؟| موعد عودة التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، وتكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

التوقيت الصيفي 

التوقيت الصيفي

فيما اقترب موعد انتهاء التوقيت الشتوي الذى استمر العمل به نحو 6 أشهر، منذ قرار  مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بتطبيق التوقيت الشتوي والذي تم خلاله تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

من المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

تفاصيل رفع حدود السحب النقدي في البنوك إلى 250 ألف جنيه

البحث العلمي تعلن عن منح جديدة .. قدم عبر هذا الرابط

التوقيت الصيفى فى مصر

طبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023 ، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

التوقيت الصيفي 

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفى نظام التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر انتهاء التوقيت الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

رسمياً .. رفع مصروفات المدارس المصرية اليابانية إلى 17200 جنيه

إسرائيل تبعث رسالة إلى الدول العربية بشأن ردها على الهجوم الإيراني

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

العمل في 7 أيام.. وظائف بالمحافظات.. وتنفيذ برنامج فحص مهني بين مصر والسعودية

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

600 مليون قدم| "نرجس" يفتح أبواب الخير أمام الاقتصاد المصري.. تفاصيل

صادرات رقمية بـ6.2 مليار دولار.. إنجازات قطاع الاتصالات خلال عام 2023

إنفرجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة من 30 ديسمبر حتى 6 يناير

التخطيط خلال 2023|شراكات مع القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وحوافز لتنمية الأسرة

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر: الوطن في حاجة إلى جهود المخلصين من أبنائه بجميع المجالات.. صور

استأجرت شقة بالبحيرة.. لماذا هربت فتاة الشرقية من منزلها؟

حقيقة الصورة المتداولة لشابين يحملان أسلحة في العمرانية بالجيزة

الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال للمساعدات.. ونداء فوري لحل كارثة الجوع بغزة

23 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بدون زبدة

امتى هنغير الساعة؟| موعد عودة التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي

الحموضة.. الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

شكلها متغير .. حلا شيحة بملابس تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ