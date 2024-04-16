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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة بني سويف: خطة محكمة لمنع بيع القمح للتجار

صدى البلد

أعلن المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، عن خطة المديرية لمتابعة  موسم توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع، للحيلولة دون بيع القمح للتجار أو توريده خارج الشون، بهدف تحقيق الكميات المستهدفة للتوريد، مشددًا على عدم إستلام اقماح من مواسم سابقة "قديمة" أو أقماح مستوردة أو مخلوطة.

وتابع وكيل وزارة الزراعة ببني سويف: افتتاح موسم التوريد بشونتي أهناسيا وسدمنت الجبل، وراجع مع المهندس أشرف رافت، مدير إدارة أهناسيا الزراعية جاهزيتها لبدء موسم التوريد، مؤكدًا أنه تم خصيص مندوب من الإدارات لكل شونة للمتابعة المستمرة وتذليل أية عقبات تواجه المزارعين، فضلًا عن متابعة عملية إلتزام الفلاحين والمزارعين بتوريد المحصول للشون والصوامع.

وشّدد وكيل الزراعة، على مسئولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتوفير وسائل الحماية المدنية بكل موقع، والمرور والمتابعة بمعرفة مديرية التموين، مشيرًا إلى أنه تكليف جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت "الخيش" الجديدة لتوزيعها علي المزارعين، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات لتسويق.

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من جانبه تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لكافة مزارعي بني سويف ببدء موسم  حصاد وتوريد الأقماح المحلية موسم 2024 ، والذي بدأ منتصف أبريل الجاري وحتى شهر أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة المعنية قد أتمت استعداداتها  لبدء موسم التوريد، من خلال  تجهيز مواقع التخزين والاستلام بدائرة المحافظة والتي تستوعب أكثر من 250 ألف طن منها 4 صوامع بطاقة تخزينية 155 ألف طن و100 طن  بالشون.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على أعمال توريد واستلام وفرز الأقماح برئاسة التموين وعضوية الزراعة والجهات والأجهزة والإدارات المعنية من المحافظة والتموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة وموافاة الجهات الرقابية بذلك، علي أن تعمل اللجنة علي مدار اليوم ولها أن تستعين بمن تراه لإنجاز عملها.

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