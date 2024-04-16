تشتري PlayStation 5 ولا بلاي ستيشن 4 ..كل اللي محتاج تعرفه عنهم!

أنتشر الشهر الماضي شائعة حول جهاز PlayStation 5 Pro، واليوم يؤكد تقرير جديد ذلك ويضيف بعض التفاصيل الإضافية حول الجهاز. على ما يبدو، تطلب شركة Sony بالفعل من المطورين التأكد من توافق ألعابهم مع جهاز PS5 Pro القادم، مع التركيز على تحسين تتبع الأشعة (Ray Tracing).

يُطلق على جهاز PS5 Pro اسم κορينثوس (Trinity) سرًا، ويقال إنه يمتلك معالج رسومات (GPU) أكثر قوة ووضع معالج مركزي (CPU) أسرع قليلاً. يُفترض أن جميع التغييرات في إصدار Pro تجعل الجهاز أكثر قدرة على تشغيل الألعاب مع تمكين تتبع الأشعة، أو تحقيق معدلات إطارات ودقة أعلى في بعض الألعاب.

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وفقًا للوثائق المزعومة التي توضح ميزات الجهاز الجديد، ينبغي أن يكون أداء معالج الرسومات (GPU) أسرع بنسبة 45٪ تقريبًا عن جهاز PS5 العادي. سيكون معالج الرسومات أكبر حجمًا وسيستخدم أيضًا ذاكرة أسرع لتحسين تتبع الأشعة. في الواقع تتباهى Sony باستخدام "هندسة تتبع أشعة أقوى" في الوثائق المذكورة أعلاه.

كما يوحي الاسم، يجب اعتبار Pro إصدارًا متطورًا من PS5، مما يلمح بشدة إلى أن إصدار "الأساسي" سيبقى معروضًا للبيع بعد إطلاق جهاز Pro الأغلى ثمناً بالطبع. تريد Sony من المطورين الحصول على حزمة واحدة تدعم كلا الجهازين.

بحديثنا عن ذلك، يُقال إن المطورين قادرون الآن على طلب مجموعات اختبار وتريد Sony أن تكون كل لعبة تُقدم للمصادقة اعتبارًا من أغسطس متوافقة مع PS5 Pro. كانت الشائعة السابقة حول هذا الأمر تتحدث عن إصدار قبل موسم العطلة التسويقية بنهاية العام، وهذا الجدول الزمني للمطورين يتماشى مع ذلك.

أما بالنسبة للوحدة المركزية (CPU) فستكون هي نفسها الموجودة في PS5 العادي ولكن سيكون لها وضع جديد يسمح لها بتردد أعلى - 3.85 جيجاهرتز. يزيد ذلك بنسبة 10٪ تقريبًا عن الجهاز العادي الذي يبلغ 3.5 جيجاهرتز. ومن المثير للاهتمام، أن وضع التشغيل الأعلى سيحتاج أيضًا إلى تخصيص طاقة أكبر للوحدة المركزية، مما يعني أن معالج الرسومات سيحصل على طاقة أقل - في هذا الوضع يتم خفض تردد معالج الرسومات بنسبة 1.5٪ تقريبًا.

سيبلغ عرض النطاق الترددي للذاكرة 576 جيجابايت/ثانية في إصدار Pro، ارتفاعًا من 448 جيجابايت/ثانية في PS5، كما يفترض أن يكون نظام الذاكرة أكثر كفاءة قليلاً. ستتمكن الألعاب من استخدام 1.2 جيجابايت إضافية من ذاكرة النظام على PS5 Pro، لتصل إلى 13.7 جيجابايت إجمالاً (مقارنة بـ 12.5 جيجابايت في الإصدار الحالي).

يأتي جهاز PS5 Pro أيضًا مع "هندسة مخصصة للتعلم الآلي" ويدعم 300 تيرافلوب من الحوسبة 8 بت. سيستخدم حل رفع مستوى PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) من Sony حوالي 250 ميجابايت من الذاكرة، وسيقدم حوالي 2 مللي ثانية من التأخير عند رفع مستوى دقة العرض من 1080p إلى 4K، وتعمل الشركة على دعم دقة تصل إلى 8K.