تفاصيل جهود أمن المنافذ في إحباط محاولات التهريب

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتمكنت من ضبط 23 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.



وأسفرت الجهود التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب عن ضبط 18 قضية في مجال الأمن العام، وقضية في مجال تهريب المواد والأقراص المخدرة و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.



وأسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 125 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط ألفين و146 مخالفة مرورية متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.. ويجرى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.