محاضرات وأمسيات شعرية وورش فنية متنوعة بثقافة الأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تراجع الشعر المسرحي" ألقاها الشاعر محمد جاد المولى موضحا أشكال الشعر بين سردي و درامي وأسباب التراجع المسرحي ورواد الشعر المسرحي ومحاولات البحث عن تراجعه، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي بعنوان "نشرة أخبار الأتوبيس"، وكذلك أعد قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصيدتى "يا القدر، شدو".

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية عمل مقلمة نفذتها عفاف إبراهيم، كما أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "البطل الصغير" تأليف عزمي محمد سردتها منال جمعه، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "العلم نور" تأليف عبد العزيز السيس، سردها مينا عادل بصحبة رواد المكتبة، وأقام بيت ثقافة الأقالتة عرض مسرح عرائس بعنوان "احرص من العدوى" أداء سلوى جودة، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنية عمل كارت معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك نفذتها حجاجية خيري بصحبة رواد المكتبة.

ونظم قصر ثقافة بهاء طاهر احتفالية بمناسبة يوم اليتيم , وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، وتحدث الشيخ مدحت عبدالستار واعظ أول منطقة وعظ الأزهر الشريف عن اليتيم في جميع الكائنات الطير والإنسان وغيرها، و تكريم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة باليتيم، والتوصية بالارامل ومنزلة اليتيم في الجنة وعدم أكل مال اليتيم ، وتحدث الشيخ حمدي ذكي عن مكانة اليتيم في الجنة وكفالة اليتيم واورد بعض الأحاديث الشريفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتحدث شعبان شلبي بالحرص علي جبر خواطر الأيتام والأرامل، وتكافل المجتمع معهم ورعايتهم وسر قصص عن الانبياء والرسل، بالإضافة إلى فقرة اكتشاف مواهب الطفل ناصر أشرف في الشعر، والشاب أحمد فتحي انشاد ديني، واختتم الحفل فرقة جابر المبلي للفنون الشعبية.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.