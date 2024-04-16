عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات البترول البحرية تنهى أعمال سحب الخط البحري الجديد بحقل غرب البرلس

صدى البلد

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية PMS ، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إنهاء أعمال سحب الخط البحرى الجديد قطر 14 بوصة بمشروع تنمية حقل غرب البرلس للبترول (بتروويب) بموقع المشروع بمنطقة إدكو ، و البدء فى اعمال انزال الخط البحري قطر 14 بوصة بطول 30 كم بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج 11 . 

وإنه إستمراراً لتنفيذ المخططات الإستراتيجية لشركة PMS خلال العام الجاري ، وذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بالمشروعات المسندة بأعلى درجات الجودة ، وذلك لأحد أهم المشروعات على الإطلاق مشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب ) . 

يذكر أنه قد تم إسناد المشروع لشركة خدمات البترول البحرية PMS للقيام بتنفيذ أعمال تركيب عدد ٢ منصة بحرية وإنزال خطين بحريين أقطار ٨ و ١٤ بوصة وذلك بحقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب). وتستهدف شركة بتروويب من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل غرب البرلس البحري ، ويأتي إسناد المشروع تأكيدا لنجاحات شركة خدمات البترول البحرية الأخيرة في المشروعات القومية البترولية الأخيرة .

البترول والثروة المعدنية البترول البحرية البترول المشروعات القومية المخططات الاستراتيجية خدمات البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قاتل حبيبة الشماع

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط علي 30 سنة

بالفيديو.. تعرف على أماكن الكثافات المرورية في العاصمة والجيزة والطرق البديلة

فرمانات الخطيب.. الأهلي يعاقب اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

ساعة أم ساعتين| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ