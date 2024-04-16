خدمات البترول البحرية تنهى أعمال سحب الخط البحري الجديد بحقل غرب البرلس

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية PMS ، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إنهاء أعمال سحب الخط البحرى الجديد قطر 14 بوصة بمشروع تنمية حقل غرب البرلس للبترول (بتروويب) بموقع المشروع بمنطقة إدكو ، و البدء فى اعمال انزال الخط البحري قطر 14 بوصة بطول 30 كم بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج 11 .

وإنه إستمراراً لتنفيذ المخططات الإستراتيجية لشركة PMS خلال العام الجاري ، وذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بالمشروعات المسندة بأعلى درجات الجودة ، وذلك لأحد أهم المشروعات على الإطلاق مشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب ) .

يذكر أنه قد تم إسناد المشروع لشركة خدمات البترول البحرية PMS للقيام بتنفيذ أعمال تركيب عدد ٢ منصة بحرية وإنزال خطين بحريين أقطار ٨ و ١٤ بوصة وذلك بحقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب). وتستهدف شركة بتروويب من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل غرب البرلس البحري ، ويأتي إسناد المشروع تأكيدا لنجاحات شركة خدمات البترول البحرية الأخيرة في المشروعات القومية البترولية الأخيرة .