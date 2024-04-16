نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة ونصائح تساعدك على تجنب الأتربة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

للوقاية من الحموضة وتقليل احتمالية حدوث الارتجاع المعدي المريئي، يُنصح تجنب الأطعمة والمشروبات التالية، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

حذرت الأرصاد الجوية من الطقس ورياح الخماسين التي تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

يشكو الكثير من أوجاع والألم المعدة مع تغيرات الجو وهو مايعرف بـ (برد المعدة).

وهو الاسم الشائع لالتهاب يصيب المعدة والأمعاء تسببه عدة فيروسات وليس فيروسا واحدا مثل: النورو، الروتا والادينو حسب وصف الأطباء.

ضعف العضلات هو حالة تتميز بفقدان القوة والقدرة التحكمية في العضلات. قد يكون الضعف العضلي نتيجة لعدة أسباب، بما في ذلك، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.