نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة.. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

خلال هذه الأوقات، عندما تكون إدارة الوزن أحد عوامل نمط الحياة الضرورية للبقاء في صحة جيدة، يركز الأشخاص على ما يجب تناوله ومتى يجب تناوله، يلعب وقت الوجبة دوراً حاسماً في تحديد وزن الفرد والوقت الذي يتناوله.

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة دينا الشربيني خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس.



هزم الجن في مسلسل المداح .. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

أثار مسلسل المداح العديد من التساؤلات كان بينها الخاتم الذي يحارب به الجن ويستطيع هزيمتهم بفضل حجر أحمر موجود به.

ويشتهر حجر العقيق الموجود في خاتم المداح بقدرته على محاربة الجن و سحب الطاقة السلبية ولكنه لا يناسب جميع الأشخاص وتوجد منه أنواع عديدة.