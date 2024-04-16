إسرائيل توجه الشكر إلى بريطانيا لمساعدتها في اعتراض الهجوم الإيراني

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، تحدث أمس مع نظيره البريطاني، رئيس أركان الدفاع أنتوني ديفيد راداكين.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وجه هاليفي اسمر إلى راداكين "لمساعدة الجيش البريطاني في الجهد الدفاعي المشترك لإحباط واعتراض الهجوم الإيراني على إسرائيل في عملية "الدرع الحديدي"، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان.

وأكد البيان أن "العلاقة بين الجيشين لها أهمية استراتيجية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط".

كانت المملكة المتحدة من بين العديد من الدول التي اعترضت العديد من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي.