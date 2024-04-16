مبلغ خيالي لضم نجم منتخب الجزائر إلى صفوف مانشستر سيتي.. تفاصيل

يستهدف نادي مانشستر سيتي، بطل إنجلترا في آخر 3 مواسم التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي الجزائري ريان آيت نوري البالغ من العمر 22 عامًا من وولفرهامبتون واندررز، بنهاية الموسم الحالي (2023-2024).



ويقدّم اللاعب مستويات لافتة هذا الموسم مع وولفرهامبتون (الذئاب) حيث جذب أعين الأندية الإنجليزية المرموقة وعلى رأسها مانشستر سيتي.



وتطوّر مردود ريان آيت نوري مؤخّرًا، ليشمل أدوارًا متعددة بين مهام الظهير والجناح، عطفًا على إمكاناته المميزة في المراوغة والانطلاق بالكرة، ما جعله مطمعًا لعديد الأندية، فبخلاف مانشستر سيتي، هناك أرسنال وليفربول الطامحان إلى ضم اللاعب.

طبقًا لمصادر منصّة فوتبول ترانسفير (FootballTransfers) المختصة في انتقالات كرة القدم، أجرى مانشستر سيتي مباحثات متقدّمة مع إدارة وولفرهامبتون في الأسابيع الأخيرة بشأن التعاقد مع ريان آيت نوري الصيف المقبل.



وسيعتمد مانشستر سيتي في مفاوضاته للتعاقد مع آيت نوري، على العلاقة القوية التي تجمعه بالبرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب الجزائري، الذي جلب العديد من النجوم إلى ملعب (الاتحاد) في السنوات القليلة الماضية.

وينتهي عقد آيت نوري -صاحب 4 مباريات دولية- الحالي مع فريق وولفرهامبتون صيف 2026، مع إمكانية التمديد لعام آخر، وتُرجّح وسائل إعلام أن تكون صفقة انتقال اللاعب إلى مانشستر سيتي بين 60 و70 مليون يورو.

ويشير المصدر إلى أن مانشستر سيتي ينوي إقحام لاعبه سيرخيو غوميز إضافة إلى مبلغ مالي، في صفقة تبادلية للتعاقد مع نوري، وأنّ وولفرهامبتون منفتح للغاية على الصفقة، بالنظر إلى العائد المادي الضخم.

المثير أن آيت نوري سجّل في الوقت الحالي أعلى قيمة تسويقية في كل مسيرته على الإطلاق، وهي 32 مليون يورو حسب منصّة ترانسفير ماركت (Transfermarket) ليدخل قائمة أغلى 5 أظهرة يسارية في الدوري الإنجليزي الممتاز.