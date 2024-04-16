عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ خيالي لضم نجم منتخب الجزائر إلى صفوف مانشستر سيتي.. تفاصيل

نوري
نوري

يستهدف نادي مانشستر سيتي، بطل إنجلترا في آخر 3 مواسم التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي الجزائري ريان آيت نوري البالغ من العمر 22 عامًا من وولفرهامبتون واندررز، بنهاية الموسم الحالي (2023-2024).

txt

دورة تدريبية حول "تعزيز جودة أداء الإدارة التربوية في مواجهة الأزمات"

txt

بدلا من 24500 جنيه..اشتري أحدث موبايل Google Pixel الرائع بسعر 17 ألفا


ويقدّم اللاعب مستويات لافتة هذا الموسم مع وولفرهامبتون (الذئاب) حيث جذب أعين الأندية الإنجليزية المرموقة وعلى رأسها مانشستر سيتي.


وتطوّر مردود ريان آيت نوري مؤخّرًا، ليشمل أدوارًا متعددة بين مهام الظهير والجناح، عطفًا على إمكاناته المميزة في المراوغة والانطلاق بالكرة، ما جعله مطمعًا لعديد الأندية، فبخلاف مانشستر سيتي، هناك أرسنال وليفربول الطامحان إلى ضم اللاعب.

 

طبقًا لمصادر منصّة فوتبول ترانسفير (FootballTransfers) المختصة في انتقالات كرة القدم، أجرى مانشستر سيتي مباحثات متقدّمة مع إدارة وولفرهامبتون في الأسابيع الأخيرة بشأن التعاقد مع ريان آيت نوري الصيف المقبل.


وسيعتمد مانشستر سيتي في مفاوضاته للتعاقد مع آيت نوري، على العلاقة القوية التي تجمعه بالبرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب الجزائري، الذي جلب العديد من النجوم إلى ملعب (الاتحاد) في السنوات القليلة الماضية.

وينتهي عقد آيت نوري -صاحب 4 مباريات دولية- الحالي مع فريق وولفرهامبتون صيف 2026، مع إمكانية التمديد لعام آخر، وتُرجّح وسائل إعلام أن تكون صفقة انتقال اللاعب إلى مانشستر سيتي بين 60 و70 مليون يورو.

ويشير المصدر إلى أن مانشستر سيتي ينوي إقحام لاعبه سيرخيو غوميز إضافة إلى مبلغ مالي، في صفقة تبادلية للتعاقد مع نوري، وأنّ وولفرهامبتون منفتح للغاية على الصفقة، بالنظر إلى العائد المادي الضخم.

المثير أن آيت نوري سجّل في الوقت الحالي أعلى قيمة تسويقية في كل مسيرته على الإطلاق، وهي 32 مليون يورو حسب منصّة ترانسفير ماركت (Transfermarket) ليدخل قائمة أغلى 5 أظهرة يسارية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

مدرب سيدات في البرازيل يستقيل بعد اتهامه بالتحرش بـ19 لاعبة

تأجيل مباريات الدوري الإماراتي لسوء الأحوال الجوية

خيبة أمل في ليفربول.. كلوب يجيب بشأن محمد صلاح ويكشف سبب الهزيمة

تخطى محمد صلاح.. مهاجم تشيلسي يحقق رقما تاريخيا للنادي في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت في مواجهة شتوتجارت بالدوري الألماني

بايرن ميونخ يؤجل احتفال ليفركوزن بلقب الدوري الألماني

للحفاظ على صدارة الدوري.. ريال مدريد يستدعي جميع صفوفه لمواجهة مايوركا

بعد الأداء المميز.. الهلال السعودي يجدد عقد مدربه موسمين إضافيين

ترشيحاتنا

50 إسرائيليا أنهوا حياتهم بسبب أزمات نفسية حادة جراء الحرب

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قاتـ ل حبيبة الشماع

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط علي 30 سنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

ساعة أم ساعتين| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ