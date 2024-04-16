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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدلا من 24500 جنيه..اشتري أحدث موبايل Google Pixel الرائع بسعر 17 ألفا

بدلا من 24500 جنيه..اشتري
بدلا من 24500 جنيه..اشتري أحدث موبايل Google Pixel الرائع بس

قبل إطلاق Pixel 8a المتوقع في مؤتمر Google I/O الشهر المقبل، قامت Google بخفض سعر Pixel 7a بنحو 150 دولارًا أمريكيًا.

يُباع Pixel 7a حاليًا مقابل 349 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري، وهو تخفيض قدره 150 دولارًا عن سعره الأصلي الذي يقدر بحوالي 24500 جنيه تقريبا. يمثل هذا العرض أقل سعر حتى الآن لهاتف Pixel 7a وهو متاح بدون الحاجة إلى استبدال هاتف قديم. 

يشمل التخفيض الإصدارات باللون الأسود والأزرق الفاتح والأبيض، وهو متاح لدى بائعي التجزئة Amazon و Best Buy و Target ومتجر Google Store حتى 4 مايو.

بدلا من 24500 جنيه..اشتري أحدث موبايل Google Pixel الرائع بسعر 17 ألفا

مواصفات جوجل Pixel 7a

 

يتميز Pixel 7a بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة مع مستشعر بصمة مدمج، ودقة FHD +، ومعدل تحديث 90 هرتز، ودعم HDR. يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مع التثبيت البصري للصورة (OIS) وعدسة بزاوية عريضة 13 ميجابكسل، بينما تفتخر الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل.

يعمل Pixel 7a بمعالج Tensor G2 ويأتي بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 جيجابايت من سعة التخزين. يحتوي على بطارية بقوة 4385 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي. تم إصدار الهاتف مع نظام التشغيل Android 13 ووعد بتحديثات نظام التشغيل حتى مايو 2026 وتحديثات الأمان حتى مايو 2028.

Pixel Pixel 7a مواصفات جوجل Pixel 7a Google جوجل جوجل بيكسل

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