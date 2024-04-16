زوجة ميدو: معرفش أتجوز أهلاوي وأبي كان مشجعا شرسا للزمالك

أكدت يسرا الليثي، زوجة الكابتن أحمد حسام ميدو، أنها تنتمي للنادي الزمالك وتشجعه منذ الصغر كون والدها كان مشجعا شرسا للفريق الأبيض.



وقالت يسرا الليثي خلال استضافتها مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على انتماءها لنادي الزمالك لم تكن لتتزوج من شخص يشجع النادي الأهلي، «معرفش أتجوز أهلاوي».



ولفتت إلى أن ميدو حينما تولى الإدارة الفنية لنادي الزمالك كانت تنشب بينهما مشادات بسبب التشكيل والأخطاء الفنية، كونها مشجعة للزمالك.



