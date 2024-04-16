أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك عن زيزو وأحمد فتوح

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن وجود فحوصات طبية لـ زيزو وفتوح لحسم موقفهم قبل مبارا دريمز.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" فحوصات طبية على زيزو وفتوح اليوم لحسم موقفهما من مباراة دريمز الغاني ".

ورد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على سؤال بشأن حجم إصابة اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، والتي أصيب بها في مباراة القمة اليوم بين النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام.

وأضاف حسين لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الاثنين، أن أحمد سيد زيزو يخضع حاليا لفحص طبي ونتمنى أن تكون الإصابة بسيطة، متابعا أن طبيب الزمالك مازال في مرحلة تحديد حجم الإصابة لزيزو.

وتابع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أن اللاعب الدولي احمد سيد زيزو لاعب مهم ورئيس للزمالك، والطبيب يعمل حاليا معه لتحديد مدى الإصابة.