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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

على اليوتيوب.. أدهم صالح يطرح "م الآخر"

أدهم صالح
أدهم صالح

طرح المطرب الشاب، أدهم صالح أغنيته الجديدة، "م الأخر" - lyrics video - على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومحطات الراديو، وتدور فكرة الأغنية فى إطار راقص بسيط، اغنية.



"م الأخر" من كلمات  ياسين جمال، وألحان علي شعبان، وتوزيع و ميكس و ماستر نديم الشاعري، ويتعاون أدهم فيها مع شركة مزيكا.


يذكر أن أدهم مدحت صالح قرر العودة إلى الغناء بحماس من جديد، وذلك بعد فترة من الغياب، وسيقوم بطرح عدد من الأغنيات المتنوعة وفضل أن تكون على فترات متقاربة، وبدأها بطرح أغنيته "م الآخر"، التى تقول كلماتها:..
اللى يبسطه يتعمله
واللي نفسه فيه يجيله
هوه يؤمر بس و يشاور عليه
إللى هينافسه هيخسر
زايده عندي غلاوته أكتر
يومي حلو عشان بيبقي هوه فيه
م الأخر
جماله خَلَيَّ الكل إتاخر
ال قمر خد مركز عاشر
هوه فين و الباقي فين
في براءه
و يامزاجه لما ب يتشاقه
دلعوا في كده سِنّه جراءه
عَلَيَّ علي كل الحلويين
هوه فالته إبن اللذينه
خَلَيَّ كل ال عين علينا
أصله فارق هوه مش زي التانيين
ماشيه حلو حياتي جنبه
جاني عوضني إللى قبله
فرحتي بيه فرحه غايبه من سنين

أدهم صالح م الأخر

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