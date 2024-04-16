17 ألف جنيه.. طفرة كبيرة بمرتبات التمريض داخل منظومة التأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حريصة على تحسين مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة للأطقم الطبية بأكملها وعلى رأسهم الأطقم التمريضية، وهو الأمر الذى تحقق بفضل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت ثورة كبرى فى منظومة الصحة فى مصر، والتى قضت على كافة التحديات التى تواجه المنظومة الصحية، من حيث؛ البنية التحتية وتطوير وتأهيل المستشفيات وزيادة المرتبات والتدريب الطبى المستمر والتحول الرقمى وتغيير الهوية البصرية للفريق الصحي وغيرها.

وأوضحت نقيب التمريض، أنه تم مضاعفة رواتب التمريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لتتراوح ما بين 7 ألاف إلى 17 ألف جنيه حسب الدرجة والكفاءة للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، فى حين أن مرتب الممرض خارج المنظومة قد يصل إلى 6000، وتابعت قائلة: "نأمل أن يتم مساواة رواتب التمريض فى مصر إسوة بالتمريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل".

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التطبيق الصحي، تم تطبيقها في 6 محافظات و29 مستشفى و256 وحدة صحية، ويعمل بها 13 ألف ممرض وممرضة، لافته إلى أن هناك خطة من الدولة للتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى كافة المحافظات بحلول عام 2030.