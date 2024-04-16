شكري: أي تهجير جماعي ناجم عن عمليات عسكرية برفح سيكون بمثابة جريمة حرب

كشف وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، عن موقف مصر في حال بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة عن عزمه اجتياح مدينة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة، بزعم القضاء على حركة حماس.

وقال شكري في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، مضيفا "الطريقة التي ستفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف"، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تفتح مصر أبوابها على أساس مؤقت للسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في أعقاب العمل العسكري في رفح.

وفي سياق متصل أكد شكري مجددا أهمية حل الدولتين الذي يصب في "المصلحة العليا" للجميع، لافتا إلى أنه "لا يجب أن نروج أو نتكهن بأي بديل آخر، ولكننا سنتعامل مع أي ظروف بالأسلوب المناسب وبالإنسانية".

وأضاف شكري أن أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب. وتابع: "إن النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح ويشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك".