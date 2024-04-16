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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع توافر السلع الأساسية والالتزام بتخفيض الأسعار

صدى البلد

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، اجتماعا بحضور مسؤولى التموين ومباحث التموين ،وذلك عقب الجولة الميدانية التي تم تنفيذها اليوم،وتضمنت المرور والتفتيش  المطاعم ومحلات الفول والفلافل والأكلات الشعبية وأفران الخبز السياحي والكافيهات وغيرها. 


تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية وتوجيه مزيد من حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم والكافيهات ، لمتابعة الالتزام  بتخفيض أسعار الساندوتشات  الأكلات الشعبية والفول والفلافل وكذا سعر الخبز السياحي ورغيف الفينو،  التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في ظل ما شهدته الأسواق مؤخرا من انخفاض أسعار بعض المكونات والمواد الخام الداخلة في تصنيع بعض السلع الأساسية، حيث تم التوافق  بين عدد من أصحاب المحال والمخابز السياحية على تخفيض أسعار الفلافل والفول يصل لـ 25% ، والخبز السياحي وعيش الفينو بتخفيضات تصل إلى 20 %.

 

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شهد الاجتماع ، الذي عقد بمقر مديرية التموين والتجارة الداخلية ، كل من : المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، العميد أحمد الوزيري  رئيس مباحث التموين، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية والتعاون بديوان عام المحافظة ، وقيادات إدارات وأجهزة مديرية التموين وأصحاب عدد من المحلات والمطاعم. 

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