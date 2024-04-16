سرحان وعدم تركيز.. تعليق نجم الأهلي السابق بعد الهزيمة أمام الزمالك

نشر احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات نجم الاهلي السابق معتز اينو بعد هزيمة الاهلي امام الزمالك.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" معتز إينو في تصريحات إذاعية: كولر أخطأ فى التشكيل .. والسرحان وعدم التركيز السبب فى الهدف الثاني ".



انتهت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز “الجزيري”، هدفي الزمالك في الدقيقة 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 21 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.