تضم 9 تخصصات.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية خالد بن الوليد بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية خالد بن الوليد على مدار يومين بوحدة خالد بن الوليد لطب الأسرة بقرية خالد بن الوليد بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والتي تبعد ٢٦ كم عن أقرب مستشفي عام ( مستشفى العامرية العام ).

وصرحت الدكتورة غادة ندا بأن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا وتوليد - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٥ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٤٤٧ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٥ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء ٤١٨ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١٢٥ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٦ أشعة سينية علاوة على فحص ١٩١ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ ٥٣٢ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفاروزير الصحة والسكان ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.