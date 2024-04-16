عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضم 9 تخصصات.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية خالد بن الوليد بالإسكندرية

قافلة طبية غربي الإسكندرية
قافلة طبية غربي الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية خالد بن الوليد على مدار يومين بوحدة خالد بن الوليد لطب الأسرة بقرية خالد بن الوليد بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والتي تبعد ٢٦ كم عن أقرب مستشفي عام ( مستشفى العامرية العام ).

وصرحت الدكتورة غادة ندا بأن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا وتوليد - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٥ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

الإسكندرية .. حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٤٤٧ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٥ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء ٤١٨ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١٢٥ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٦ أشعة سينية علاوة على فحص ١٩١ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ ٥٣٢ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفاروزير الصحة والسكان ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

الاسكندرية الدكتور خالد عبد الغفار الضغط والسكر الصحة والسكان الطبية الطب العلاجي القوافل العلاجية القوافل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الأهلي يُقرر تغليظ عقوبة "السوشيال ميديا" لـ250 ألف جنيه بعد واقعة عاشور

إعلامي: اشتعال غرفة ملابس الأهلي عقب القمة بسبب كولر والتشكيل السيئ

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

ترشيحاتنا

أصيب بالإحباط.. المبعوث الأممي إلى ليبيا يتقدم باستقالته

تصعيد إسرائيل ضد إيران.. تفاصيل اجتماع بلينكن مع قادة المنظمات اليهودية الأمريكية

بيان عاجل من حكومة غزة بشأن استشهاد 7 أفراد شرطة بقصف إسرائيلي

بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع للمواطنين في معرض خير مزارعنا لأهالينا

محمد شوقي رئيساً لبعثة الأهلي في الكونغو لمواجهة مازيمبي

أردوغان: إسرائيل تسعى إلى إثارة صراع إقليمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

طريقة عمل كوكيز الزبدة بمذاق لا يقاوم

جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عند تناول القهوة| تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 51.. إطلالات أثارت الجدل لـ روجينا

فيديو

هزة أرضية قوية تضرب مطروح.. هل صدقت تنبؤات العالم الهولندي؟

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ