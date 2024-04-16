اختفاء كرات القمة| غرامة مالية وإيقاف عقوبة الزمالك عقب مباراة الأهلي.. وفرصة أخيرة لمصير كولر

انتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء أمس الأثنين، بفوز الفريق الأبيض علي غريمه المارد الأحمر، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بدوري نايل Nile.

وأثارت مباراة القمة بين نادي الأهلي والزمالك جدلًا واسعًا بين الجماهير، وذلك بسبب اختفاء الكرات خلال المباراة، والتي تسببت في اضاعة وقت المباراة، مما جعل رابطة الأندية المحترفة أن تتجه لفتح تحقيق عاجل في أزمة اختفاء الكرات خلال مباراة القمة الـ127 بين الأهلى والزمالك.

اختفاء الكرات بمباراة القمة

وشهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، اختفاء الكرات من قبل الأطفال اللذين كانوا حول الملعب، وذلك عقب هدف نادي الزمالك الثاني في الدقيقة الـ87، مما أدى إلى تعطيل اللعب.

وظهرت بعض اللقطات من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أثناء اختفاء الكرات من المباراة وتعطل لقاء القمة، خلال إحدى اللقطات التليفزيونية الناقلة للمباراة على الهواء مباشرة.