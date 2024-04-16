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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالوحدة الصاروخية.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قيادي آخر في حزب الله

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

 

 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القضاء على محمد حسين شحوري قائد الوحدة الصاروخية في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان.

وجاء ذلك وسط شن سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي العديد من الغارات الجوية على أهداف تابعة لحرب الله في لبنان اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تصفية قائد القطاع الساحلي في حزب الله ومسؤول كبير في عدة مواقع في الجناح العسكري لحزب الله، إسماعيل يوسف باز.

كما أفادت قناة "الحدث" السعودية، أنه بحسب المعلومات الأولية، قُتل ثلاثة أشخاص في الهجوم الذي استهدف سيارتين في منطقة الشهابية بجنوب لبنان، والذي أفادت في وقت سابق أنه تم تنفيذه بطائرة مسيرة.

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