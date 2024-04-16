إسرائيل ترحب بخطوة الاتحاد الأوروبي ضد إيران.. تفاصيل

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بنتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، قائلًا إن هناك “اتجاهًا إيجابيًا” نحو فرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني ووكلائه في الشرق الأوسط.

وقال كاتس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إنه سيتم إنشاء آلية لإحراز تقدم بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في لوكسمبورج.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي هذا التطور بأنه “إنجاز غير مسبوق” لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

وقال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على توسيع العقوبات ضد إيران.

أشار بوريل إلى أن هذا التوجه من جانب الاتحاد الأوروبي يأتي عقابا لإيران على تقديمها للمساعدة العسكرية لروسيا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حول الوضع في الشرق الأوسط، أشار بوريل إلى أن بعض أعضاء المجتمع يؤيدون توسيع القيود ضد إيران.

ونقلت تاس عنه قوله: “سأطلب من السلك الدبلوماسي البدء في العمل على توسيع العقوبات”.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية التصريحات المتعلقة بإرسال أسلحة مزعومة إلى روسيا بأنها خيالية.