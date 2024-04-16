القمص بطرس بسطوروس يهنئ رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ بعيد الفطر المبارك|صور

استقبل جمال ساطور، رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية وراعي كنيسة مار جرجس بدسوق، وذلك لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب «ساطور» عن سعادته بهذا اللقاء، وقدم نيافة القمص بطرس التهئنة لرئيس المدينة ونوابه ولجميع أهالي المركز والمدينة، مؤكداً أن عيد الفطر هو عيد لكل المصريين، بما يشمله من معانٍ سامية ومشاعر روحية تحث على العفو والمغفرة والمحبة والتآخي.

وأكد جمال ساطور أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب.

وأثنى القمص بطرس بطرس بسطوروس، على الجهود المبذولة بمدينة دسوق تحت قيادة حكيمة ومخلصة وفريق عمل مخلص يعمل ضمن منظومة عمل متكاملة ناجحة.

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