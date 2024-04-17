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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دفاع الشيوخ: أمن المنطقة جزء من الأمن القومي..والسيسي حريص على سلامة الشعوب

صدى البلد

أكد النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، علي أن الأمن القومي المصري قضية واولوية قصوي في مقدمه اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد منذ عام 2014، فضلا عن تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بالإضافة الي تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع عناصر القوى  الكبرى في المجتمع الدولي ضماناً للمصالح الوطنية المصرية.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص علي أمن واستقرار المنطقة وسلامة الاشقاء والأصدقاء  في كل دول العالم ، مشيرا الي أن امن المنطقة هي جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري، وبالتالي فان القيادة السياسية المصرية حريصة علي مواصلة تقديم الدعم الكامل وتسوية النزاع للأشقاء في فلسطين والسودان وليبيا....وما شهدته الساعات الاخيرة من تصاعد المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية،  مشيرا الي أن استمرار التصعيد بين الجانبين الإيراني - الإسرائيلي، سيترتب عليه عواقب وخيمة داخل منطقة الشرق الأوسط بالكامل ، مما يجعل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار ويؤدى إلى توسيع نطاق الحرب لأمد غير متوقع.


وأكد نائب  رئيس حزب حماة الوطن، علي ان القيادة السياسية المصرية الرشيدة حذرت العالم أجمع من تداعيات الحرب الاسرائيلية علي قطاع غزة،  منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر الماضي، وما سينتج عنها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة وفي حق الاشقاء وهو ما تحقق الان، مشدداً علي ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإنهاء هذا الوضع قبل إنزلاقة إلى منحى أكثر خطورة وتعقيداً من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوب المنطقة.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن، بيانه بالتأكيد علي أن الدور المصرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ اندلاع الأزمة فى 1948، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين ودعمها لحقوقهم المشروعة  في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداُ علي أهمية رؤية القيادة السياسية المصرية تجاه قضايا المنطقة والتي تأتي في مقدمتها حل الدولتين وانهاء الحرب الغير مشروعة ووقف اطلاق النار في قطاع غزة من اجل تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، مطالباً جموع الشعب المصرى بالاصطفاف خلف قيادتهم الرشيدة، ودعمهم الكامل لكافة القرارات والتوجيهات التي تحفظ امن وسلامة البلاد.

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