بعد الهجوم على إسرائيل|تفاصيل استعداد أمريكا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة ضد إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أنهما يبحثان فرض المزيد من العقوبات على إيران، بعد هجومها على إسرائيل في نهاية الأسبوع.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تتوقع اتخاذ إجراء "في الأيام المقبلة"، في حين قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يعمل على ذلك.

وحثت إسرائيل حلفاءها على فرض عقوبات على برنامج طهران الصاروخي.

وانتهت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على البرنامج في أكتوبر الماضي.

وكانت تلك العقوبات مرتبطة باتفاق أوسع للحد من برنامج إيران النووي.

ومع ذلك، أبقت عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على العقوبات وأضافت عقوبات جديدة.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي،هرتسي هاليفي، يوم الاثنين، إن الهجوم الإيراني لن يمر دون رد.

وشهد أول هجوم مباشر لإيران على الإطلاق على إسرائيل يوم السبت موجة من أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار تم إطلاقها من إيران والعراق وسوريا واليمن، وأسقطت إسرائيل وحلفاؤها معظمها.

وقالت طهران إن الهجوم جاء ردا على غارة جوية إسرائيلية مفترضة على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل، والتي قتل فيها 13 شخصا.

وحتى الآن، يبدو أن إسرائيل لم ترد إلا بهجوم دبلوماسي فقط. وحث وزير خارجيتها أكثر من 30 دولة على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني.

كما دعت إلى تصنيف الحرس الثوري الايراني كمنظمة إرهابية، وهو أمر فعلته الولايات المتحدة بالفعل ولكن المملكة المتحدة لم تفعل ذلك.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية يلين يوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالعقوبات، أتوقع تماما أننا سنتخذ إجراءات عقوبات إضافية ضد إيران في الأيام المقبلة".

وأضافت: "نحن لا نستعرض أدوات العقوبات لدينا. ولكن في المناقشات التي أجريتها، لا تزال جميع الخيارات لعرقلة تمويل الإرهاب لإيران مطروحة على الطاولة".

وقالت إن صادرات النفط الإيرانية "مجال محتمل يمكننا معالجته"، مشيرة: "من الواضح أن إيران تواصل تصدير بعض النفط. وربما يكون هناك المزيد مما يمكننا القيام به".

وتحظر العقوبات الأمريكية الحالية على إيران بالفعل جميع التجارة الأمريكية مع البلاد تقريبًا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت لاحق إن العقوبات الجديدة ستستهدف "إيران بما في ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات بدون طيار" وكذلك الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.

وأضاف: "نتوقع أن يتابع حلفاؤنا وشركاؤنا قريبًا عقوباتهم الخاصة". وأضاف أن "هذه العقوبات الجديدة وغيرها من التدابير ستواصل الضغط المستمر لاحتواء وإضعاف قدرة إيران العسكرية وفعاليتها ومواجهة النطاق الكامل لسلوكياتها الإشكالية".

وقال بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن بعض الدول الأعضاء طلبت توسيع العقوبات ضد إيران.

وأضاف أنه سيرسل طلبا إلى السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي "لبدء العمل الضروري المتعلق بالعقوبات".