استجابة لأهالي السرو.. رد الشيء لأصله بالطريق الجديد

أعلنت محافظة دمياط، عن تنفيذ رصف الطريق الجديد و شارع أبو بكر الصديق بمدينة السرو في إطار رد الشيء لأصله.

جاء ذلك بعد أن تقدم المهند وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، بطلب إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،برفع الطريق الجديد وشارع أبوبكر الصديق بمدينه السرو في إطار رد الشيء لأصله.

تم تشكيل لجنة مشتركة من مديرية الطرق والوحدة المحلية بمدينة السرو لمراجعة أعمال الفحر والقطع التي تمت تمهيداً للبدء في رد الشيء لأصله.

تم العرض على محافظ دمياط وتم تحويل الطلب الي مديرية الطرق والوحدة المحلية لمدينة السرو وبناء عليه تم تشكيل لجنة مشتركة من مديرية الطرق والوحدة المحلية بمدينة السرو لبدء التنفيذ، حيث قام العميد سعيد حلمي رئيس مدينة السرو والمهندس طارق بدوي مدير عام مديرية الطرق بدمياط على بتقديم الدعم والسعي لتحسين جودة الخدمات للمواطن.