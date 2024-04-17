مصادرة 1750 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 1750 كيلو أسماك مدخنة " رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، داخل 4 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة بكفرالزيات والمحلة وسمنود، قبل طرحها لبيعها لجمهور المواطنين فى مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع أعياد الربيع.



كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجان تفتيشية بالمراكز المذكورة، من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية ضمت الشربينى عطاللله مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور جمال الديهى مدير الإدارة البيطرية بكفرالزيات، ومديرى الأدارات البيطرية بالمحلة وسمنود بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني ، وتم رصد 1750 كيلو أسماك مدخنة " رنجة" غير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل 4 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة بمراكز كفرالزيات والمحلة وسمنود.



وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها ، وتحرير 4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

