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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موسم مبشر.. توريد 162 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

شون كفر الشيخ
شون كفر الشيخ

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن استلام محصول القمح المحلي لموسم 2024 الحالي من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأشار «الهابط» إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مضيفاً أن إجمالي الكميات المستلمة من القمح منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم الثلاثاء بلغ 162 طنًا و456 كجم.


وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وذلك وفقًا لتوجيهات المحافظ.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القمح المحلى

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