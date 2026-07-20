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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر معاكم.. بدء صرف الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية ضمن مبادرة رئاسية جديدة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بدء صرف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "مصر معاكم" للمستفيدين من القصر أبناء الضحايا المدنيين والمصابين في العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء وعدد من المحافظات الأخرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقاً لما نقلته القناة الأولي المصرية.

تحويل المستحقات المالية للمستفيدين

وأوضحت الوزارة أن شركة مصر لتأمينات الحياة انتهت من تحويل المبالغ المالية الخاصة بالمستفيدين إلى حساباتهم البنكية، تمهيدًا لصرفها، مؤكدة أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم أسر الضحايا وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إجراءات صرف المستحقات، موجهة بسرعة إزالة أي معوقات قد تواجه المستفيدين، والعمل على تلبية احتياجات الأسر المستحقة، بما يضمن وصول الدعم إليهم بسهولة ويسر.

تسهيلات مصرفية لصرف الدعم

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لضمان انتظام عمليات الصرف ووصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يتولى صرف التعويضات للمستحقين من المدنيين.

وأضافت أن الوزارة قامت بفتح حسابات مصرفية مجانية للمستفيدين وإصدار بطاقات صرف آلي لهم، بهدف تسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية دون أي أعباء أو إجراءات معقدة.

استكمال مراحل مبادرة "مصر معاكم"

وأشارت مايا مرسي إلى أن المرحلة الحالية تعد الأولى ضمن مراحل صرف المبادرة الرئاسية "مصر معاكم"، على أن تستكمل باقي المراحل وفقًا للخطة الموضوعة، بما يحقق أهداف المبادرة في دعم الأسر المستحقة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة.

وزارة التضامن الاجتماعي صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية مصر معاكم

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