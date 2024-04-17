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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية : اعتماد معامل مجمع الإسماعيلية الطبي وفقًا للمعايير العالمية

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح معامل مجمع الإسماعيلية الطبي، في الحصول على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك (EGAC)، والمعترف بيها عالميًا، ليصبح المعمل ونتائج التحاليل معترف بها دوليًا على مستوى العالم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إنه وفقا لهذا الاعتماد تكون معامل مجمع الإسماعيلية الطبي أول معامل طبية فى منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية تجتاز معايير جودة الخدمات بشهادة الاعتماد الدولي ISO15189 والمعترف بيها في جميع دول العالم، ليصبح المعمل ونتائج التحاليل معترف بها  دوليا.

وأعرب رئيس رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن فخره نجاح معامل مجمع الإسماعيلية الطبي لتصبح أول معامل طبية في منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية تجتاز معايير جودة الخدمات بشهادة الاعتماد الدولي ISO15189، مثمنًا جهود كل الأطقم الطبية والإدارية وكل من ساهم بجهده للوصول لهذا الإنجاز.

وأوضح أن اعتماد معامل مجمع الإسماعيلية الطبي الذي قدم 1.7مليون فحص معملي منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل هو البداية، ومن المقرر أن يتم تعميم التجربة واعتماد كافة المعامل بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، وهو ما يشكل قيمة مضافة ويعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة ومطابقة للمعايير العالمية، كما يعكس هذا الاعتماد التزام الهيئة بتعزيز قدرات المعامل الطبية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وتتمحور مواصفة الاعتماد ISO15189 حول الاهتمام برحلة العينة المعملية بداية من تحضير المريض وأخذ العينة مرورًا بإدخال العينة للفحص وحتي ظهور النتائج وتبليغها بما في ذلك التأكد من دقة النتائج والأجهزة عن طريق تحليل دقيق للنتائج على فترات للوصول لنسبة تأكيد بما يتماشى مع المعايير الدولية، وكذلك الاهتمام والتركيز علي العاملين داخل المعامل من حيث الهيكل الوظيفي والتوصيف الوظيفي ووضع ميثاق العمل وتدريب الكوادر البشرية، فيما يدعم هذا الاعتماد الجودة ويعتبر عنصرا مهمًا في الإدارة الطبية الجيدة، ويوفر فرصة جيدة جدًا للاستفادة من منظور خارجي عن آداء المعمل، فالاعتماد هو اعتراف دولي بكفاءة وجودة نتيجة الاختبار( التحليل).

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