اجتماع تنسيقي بين هيئة محو الأمية ومشروع قرية متعلمة ببني سويف

عقد أسامة وليم مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ببنى سويف اجتماعا تنسيقىا بين إدارة الفرع و مشروع قريه متعلمة.

وحضر اللقاء كلا من مديرى الإدارات الداخليه و الخارجية بالفرع ومدير هيئة إنقاذ الطفولة ومسئولى الجمعيات الشريكه بمشروع قريه متعلمه ببنى سويف .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار بتفعيل دور الشركاء فى محو الامية

وتم مناقشة إنجازات المشروع فى الفتره السابقة والوقوف على الصعوبات والتحديات التى واجهت المشروع والاتفاق على استكمال التعاون والشراكة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف المشروع بما يساعد فى القضاء على الأمية داخل محافظه بنى سويف

جدير بالذكر ان مشروع “قرية متعلمة” يهدف إلي النهوض بالأسرة وجعلها عنصرًا ومكونًا داعمًا لتطوير وتنمية المجتمع بأكمله، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية تستهدف إكساب المرأة والطفل مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية التعليم والتطوير الذاتي، في إطار رؤية طموحة تستهدف قرية متعلمة يمارس فيها كل طفل حقة في التمتع بعملية تعليمية غنية وتساهم كل مرأة في احداث تأثير فعال في تنمية المجتمع.