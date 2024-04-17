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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سكاي نيوز: الولايات المتحدة تسعي لاستخدام الفيتو ضد انضمام فلسطين للأمم المتحدة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أفاد موقع سكاي نيوز عربية نقلا عن مصادر رسمية فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت باستخدام الفيتو لإجهاض مشروع قرار حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن حال قدم للتصويت عليه.

وقالت المصادر رسمية فلسطينية، إن قرار فلسطين والمجموعة العربية هو عدم سحب المشروع حتى الآن وطرحه للتصويت في مجلس الأمن.

ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة غدًا الخميس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي قوله: "من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".

وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

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