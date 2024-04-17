إسماعيل هنية يزور تركيا للقاء أردوغان نهاية الأسبوع الجاري

نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية عن وسائل إعلام في تركيا، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيزور تركيا نهاية الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد أفراد من إسماعيل هنية بغارة جوية لجيش الاحتلال غربي مدينة غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فقد استهدفت غارة لطائرات حربية إسرائيلية، مجموعة من الأشخاص في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم الشاب محمد هنية ان شفيق إسماعيل هنية ومحمد عبد الكريم هنية حفيد ابن شقيق هنية.

وقالت وسائل الإعلام إن جيش الاحتلال استهدف عددا من الفلسطينيين كانوا يتجمعون عند نقطة يتوفر بها الإنترنت في سوق الشيخ رضوان، بالقرب من منطقة الجسر، ما أدى إلى سقوط 13 شهيدا، وقرابة 17 إصابة، بعضهم في حالة خطيرة.