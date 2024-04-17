الكرملين يرفض التعليق علي إبلاغ إيران لروسيا بخططها لضرب إسرائيل

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، التعليق على سؤال وجه إليه خلال مؤتمر صحفي، عما إذا كانت إيران قد أبلغت روسيا بخططها لتوجيه ضربات إلى إسرائيل.

وقال بيكسوف خلال المؤتمر الصحفي، وردا على السؤال من قبل أحد الصحفيين: "لا أستطيع أن أقول لك أي شيء".

ومن المعروف أن روسيا هي أكبر شريك لـ إيران وبينهم علاقات قوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية وحتى العسكرية والاستخباراتية، كما تشكل موسكو مع طهران تحالفا مضادا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أوروبا وإسرائيل.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن بيسكوف، أن روسيا قامت بإجراء حوار مع كل من إيران وإسرائيل لحثهما على الحاجة إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "نحن قلقون للغاية بشأن تصاعد التوترات في المنطقة وندعو جميع بلدان المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس".

وفي مساء 13 أبريل، أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، ووصفت ذلك بأنه رد على "العديد من الجرائم"، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن الضربات أصابت أهدافا عسكرية في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض 99% من نحو 350 قذيفة إيرانية كانت تحلق باتجاه إسرائيل، ولم تلحق سوى أضرار طفيفة بقاعدة نيفاتيم الجوية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط، لكنها تعتزم الرد على أي أعمال غير قانونية وغير عقلانية ضدها.