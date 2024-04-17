عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادا للصيف.. رئيس مياه القاهرة يوجه بتكثيف المراجعات والتفتيش لرفع كفاءة المحطات

صدى البلد

تابع المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، تنفيذ خطط المتابعة والتفتيش التى ينفذها قطاع الدعم الفنى والقطاعات الفنية على جميع محطات ومواقع الشركة، للتأكد من سلامة الإجراءات والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء على مدار 24 ساعة، وتنفيذ أى اجراءات تصحيحية لازمة فوراً بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع، تتم من خلال مهندسي وفني الشركة الذين يتم تدريبهم على أحدث نظم العمل الحديث، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ وإجراء أى صيانات لازمة ضمن إستعدادات الشركة لموسم الصيف.

وأكد أن الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى الكشف عن التسرب بإستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذا المجال.

على صعيد آخر يتابع قطاع الدعم الفنى تنفيذ خطط متابعة ومراقبة كافة خطوط المياه والكشف عن اى تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق اهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد، وتتضمن الخطة سرعة التحرك على اى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 او خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125  فى اى توقيت يومياً على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية، وذلك لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقاً لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.

ئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى الخط الساخن 125 القاهرة الكبرى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

ترشيحاتنا

حماس تتهم واشنطن بعرقلة صفقة الأسرى.. والدوحة: مفاوضات غزة «متعثرة»

تعرف على موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام مازيمبي

مدفعية الاحتلال تطلق نيران الغضب على جنوب لبنان بعد حادثة مسيرة الجليل

قريب جدا.. نتنياهو يكشف موعد الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

مفاجأة.. 4 ملايين يورو حجم خسائر الأهلي بسبب موديست| تفاصيل

ضربة رادعة.. ارتفاع مصابي هجوم مسيرة الجليل إلى 18 صهيونيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

بعد خسارة وزنها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ