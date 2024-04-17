استعدادا للصيف.. رئيس مياه القاهرة يوجه بتكثيف المراجعات والتفتيش لرفع كفاءة المحطات

تابع المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، تنفيذ خطط المتابعة والتفتيش التى ينفذها قطاع الدعم الفنى والقطاعات الفنية على جميع محطات ومواقع الشركة، للتأكد من سلامة الإجراءات والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء على مدار 24 ساعة، وتنفيذ أى اجراءات تصحيحية لازمة فوراً بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع، تتم من خلال مهندسي وفني الشركة الذين يتم تدريبهم على أحدث نظم العمل الحديث، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ وإجراء أى صيانات لازمة ضمن إستعدادات الشركة لموسم الصيف.

وأكد أن الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى الكشف عن التسرب بإستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذا المجال.

على صعيد آخر يتابع قطاع الدعم الفنى تنفيذ خطط متابعة ومراقبة كافة خطوط المياه والكشف عن اى تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق اهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد، وتتضمن الخطة سرعة التحرك على اى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 او خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 فى اى توقيت يومياً على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية، وذلك لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقاً لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.